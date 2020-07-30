رسمياً.. موعد إجازة عيد الأضحي 2020

موعد إجازة عيد الأضحي 2020 وقال مدبولي إن إجازة عيد الأضحي ستكون في الفترة من الخميس 30 يوليو حتى الإثنين 3 أغسطس المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربًا عن خالص تهنئته للشعب المصري، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا ونحن في أفضل حال، وأن يحمي بلادنا من كل سوء.



وفى وقت سابق، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد وقفة عرفة وموعد صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1441. وقال مدبولي إن إجازة عيد الأضحي ستكون في الفترة من الخميس 30 يوليو حتى الإثنين 3 أغسطس المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربًا عن خالص تهنئته للشعب المصري، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا ونحن في أفضل حال، وأن يحمي بلادنا من كل سوء.وفى وقت سابق، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد وقفة عرفة وموعد صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1441.



وقال البيان الرسمي للمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020 هو المتم لشهر ذو القعدة 1441 هجريًا على إن تكون غرة شهر ذى الحجة يوم الأربعاء 22 يوليو وبذلك تكون وقفة يوم عرفة الخميس الموافق 30-7-2020 ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الجمعة 31 يوليو 2020.



بعد إعلان وزارة الأوقاف عن إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة فقط بعدد محدود من المصليين، بدأت التساؤل حول كيفية إقامة صلاة عيد الأضحى 2020 في البيت.



يهمك أيضًا | مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك فى المحافظات وقال البيان الرسمي للمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020 هو المتم لشهر ذو القعدة 1441 هجريًا على إن تكون غرة شهر ذى الحجة يوم الأربعاء 22 يوليو وبذلك تكون وقفة يوم عرفة الخميس الموافق 30-7-2020 ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الجمعة 31 يوليو 2020.بعد إعلان وزارة الأوقاف عن إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة فقط بعدد محدود من المصليين، بدأت التساؤل حول كيفية إقامة صلاة عيد الأضحى 2020 في البيت.

وفى ذات السياق، اتخذت الحكومة قرارا بعدم إقامة شعائر عيد الأضحى المبارك في المساجد، الأمر الذي دفع المواطنين للبحث عن طرق صلاة عيد الأضحى في البيت، حيث تمثل هذه المناسبة أهمية كبيرة لدى المسلمين، الذين يحتفلون سنويا بهذه المناسبة الدينية الهامة.



ويتسأل المسلمين فى محافظات مصر، عن كيفية صلاة عيد الأضحي في البيت، خاصة بعد إعلان وزارة الأوقاف عن إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة فقط بعدد محدود من المصليين، نتيجة الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.



ووفقًا لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، فإنه يجوز للمسلم أن يؤديها في منزله جماعة مع أهل بيته أو منفردًا بغير خطبة، على هيئتها المعلومة، وفي وقتها المعلوم".





أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد الأضحي المبارك 2020، في المؤسسات والمصالح الحكومية.