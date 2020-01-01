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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«الاستثمار الخيري»: مراكز لتأهيل ذوي الإعاقة بالقرى قريبًا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:40 م
شريف سامي
شريف سامي
الشيماء زيدان
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قال شريف سامي، عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة، إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لصندوق ذوي الاحتياجات بـ100 مليون جنيه، هو رسالة ثقة وتعزيز لجُهود منظومة المجتمع المدني، كما يعكس حرص الرئيس بكافة فئات المجتمع.

وأضاف سامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن مبادرة الرئيس لدعم ذوي الإعاقة لم تكن الأولى من نوعها، بل جهوده كانت مستمرة في هذا الملف من قبل إنشاء الصندوق.

وواصل: "مهما كانت جهود الحكومة من الموازنة العامة للدولة لدعم ذوي الإعاقة، إلا أن مواردنا مازلت محدودة، ولا بدّ من تكاتف منظمات المجتمع المدني والشركات لتأهيل ذوي الإعاقة للخروج لسوق العمل وإدماجهم في المجتمع".

وأكد أن القانون يسبق حركة المجتمع في دمج ذوي الإعاقة في الحياة الطبيعية كأفراد لهم حقوق مجتمعية في جميع الأنحاء.

وأشار إلى أن الصندوق سيعقد اجتماعًا في أقرب وقت، للنظر في مراكز التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة في القرى لاكتشاف مواهبهم ورعايتهم؛ حتى يتسنى دمجهم في المجتمع بسهولة.

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