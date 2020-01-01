محافظ البحر الأحمر: 1.6 مليار جنيه تكلفة الوحدات البديلة للعشوائيات

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة فضلت الإسراع بنقل قاطني منطقة جبل العفش إلى بديل العشوائيات على أن يتم بعد عيد الأضحى استكمال المشروع وافتتاح ملعب ومناطق خضراء.وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الأولوية للمناطق شديدة الخطورة على أن تتم إزالة المنطقة داهمة الخطورة فور نقل السكان.وتابع أن المناطق التي ستتم إزالتها ونقل السكان منها غير آدمية، مشيرًا إلى أن الفكرة تكمن في توفير بديل آدمي وهو ما يؤدي لتغيير السلوكيات باختلاف البيئة، لافتا إلى وجود وحدات جاهزة بتكلفة وصلت لمليار و648 ألف جنيه.وأشار إلى وجود 513 منزلا في رأس غارب وسفاجا 174 وحلايب 500، جاهزة للتسليم بعد الانتهاء من تسليم وحدات الغردقة وتسليم الوحدة يشتمل الاحتياجات الأساسية.وأكد المحافظ وجود إقبال على السياحة في البحر الأحمر سواء داخلية أو خارجية في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية.