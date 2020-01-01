«تعليم مطروح»: 38 طالبا في نهائيات مسابقة كانجارو الدولية للرياضيات

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، في بيان إعلامي له، إن 38 طالبا بمدارس مطروح حققوا إنجازًا كبيرًا للمنظومة التعليمية بالمحافظة عقب صعودهم للمرحلة النهائية بمسابقة كانجارو الدولية للرياضيات عن جدارة واستحقاق، حيث إن هذه المسابقة يتم تنظيمها من خلال اختبارات موحدة عالميا وفقا لكل مستوى، وتنفذ في مصر باللغتين العربية والإنجليزية.وأهدي النيلي، هذا الإنجاز الجديد وغير المسبوق لتعليم مطروح، إلى اللواء خالد شعيب، قائد الإقليم تقديرا للدعم المتواصل للمنظومة التربوية وتوجيهاته المحددة لتحقيق الرقي التعليمي بكافة أرجاء المحافظة.وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم، التهنئة للطلاب الذين تم تصعيدهم لنهائي المسابقة العلمية، مشيدا بنبوغهم العلمي وتفوقهم الباهر في مادة الرياضيات، ومؤكدا أن مدارس مطروح الحكومية والرسمية والخاصة زاخرة بالمواهب الطلابية بكافة الأنشطة التربوية.ولفت إلى أن الطالب المطروحي ذكي بالفطرة ويحتاج لأعين ثاقبة خبيرة لاكتشاف موهبته وتطوير مهارته وصقل قدراته العقلية والعلمية، وهذا ما يتم تنفيذه حاليا لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات بكافة المسابقات المركزية والدولية والتي تتم وفق التعليمات الوزارية.وأعرب عن ثقته الكبيرة في تحقيق طلاب مطروح مراكز متقدمة جديدة في المرحلة النهائية بتلك المسابقة العالمية، وما تحقق على أرض الواقع في المرحلة الأولى بالإصرار والعزيمة والصبر في طلب العلم مع الدعم المؤثر والمعاونة الصادقة من معلمي وموجهي الرياضيات، وبإشراف متميز من أحمد الجبالي، موجه عام المادة، وبالتنسيق المثمر والفعال مع حامد رمضان، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، والذي تم تكليفه من تعليم مطروح للتواصل المباشر مع مسئولي المؤسسة الدولية لمتابعة كافة المراحل التنفيذية للمسابقة.وتابع أن مسابقة كانجارو الدولية للرياضيات يتم تنظيمها للعام الـ30 على التوالي، موضحا أنها مسابقة دولية يشارك بها أكثر من 6 ملايين طالب سنويا من 91 دولة على مستوى العالم.