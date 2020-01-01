مدير «نجع حمادى التعليمية» يعتذر لطلاب شهرت بهم مديرة مدرسة

اعتذر أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز نجع حمادي شمالي قنا، على الهواء للطلاب الذين تم نشر أسمائهم على «فيسبوك» لتخلفهم عن دفع المصروفات.وأكد خلال مداخل هاتفية مع خالد أبو بكر ببرنامجه «كل يوم» المذاع على شاشة «ON» أنه تمت إحالة إدارة مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمنيوم، للشئون القانونية للتحقيق، بواقعة نشر أسماء طلاب لم يدفعوا المصاريف عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».وأضاف: «الأمر غير مقصود، وكان الغرض إخبار الطلبة بتخلفهم عن دفع المصاريف، ولم يكن الهدف التشهير بالطلاب أو أولياء الأمور».وأكد أن إدارة المدرسة أخطأت، مردفا: «لكن هذه المصاريف مال عام تسئل الإدارة عليه فيما بعد».