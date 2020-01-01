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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد أبوبكر يطالب «تعليم النواب» بالاعتذار لطلاب «مدرسة قنا»

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:29 م
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
أحلام عبدالرحمن
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أعرب خالد أبوبكر، عن استيائه، من واقعة التشهير بطلاب مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمنيوم، بسبب عدم دفع المصاريف، ونشر أسمائهم عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وطالب خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، بضرورة استحداث صندوق للتكفل بدفع مصاريف الطلاب غير القادرين، مضيفًا: "هذا التشهير يدخل فى إطار الجريمة، وأمر لا يليق، ولا يمكن أن يحدث فى مؤسسة تربوية".

وأضاف: "أطالب بتكوين مجموعة من الناس للتكفل بدفع مصاريف الطلاب غير القادرين، لكن لا يمكن التشهير بأسماء الطلاب وأولياء أمورهم.. هؤلاء الطلاب كرامتهم من كرامتنا".

واقترح أبوبكر إنشاء صندوق للدعم المالي للتلاميذ المتأخرين والمتعثرين عن سداد المصروفات، وطالب لجنة التعليم بالبرلمان بأن تقدم اعتذارًا رسميًا للتلاميذ الـ٥٦ بأسمائهم كرد اعتبار لهم.

يأتي ذلك بعد ساعات من قرار أبوالوفاء عبدالسلام الدردير، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز نجع حمادي شمالي قنا، إحالة إدارة مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمونيوم، للشئون القانونية للتحقيق، فى واقعة نشر أسماء طلاب لم يدفعوا المصاريف عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

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