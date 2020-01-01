رئيس «مستثمري سوهاج» يشيد بدور الحكومة في النهوض بالقطاع الزراعي

يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساعد في زيادة الناتج المحلي، بجانب قطاعي الصناعة والزراعة، فعمل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين على إنشاء لجنة خاصة به لرصد المعوقات التى تواجهه وعرضها على الحكومة للوصول إلى حل لمعالجة تلك المعوقات.وأكد محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج لـ"الدستور"، أن اللجنة تعمل على حل مشاكل المستثمرين الزراعيين وتوصيل أصواتهم للحكومة، مشيدًا بدور الحكومة في حل المشكلات، خاصة دور طارق عامر محافظ البنك المركزي، بإدخال القطاع الزراعي ضمن مبادرة دعم الصناعة خلال الأشهر الماضية.وتابع رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن قطاع الصناعات الغذائية يعتمد بشكل أساسي على الزراعة، مطالبًا من الحكومة بضرورة وضع خطة حول نظام الري في موسم الصيف، بالإضافة إلى تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تصدر خارج البلاد لزيادة الناتج المحلي، وفتح أسواق مصرية جديدة في الخارج.