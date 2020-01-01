«شيك بالمصاريف».. خالد أبوبكر يستنكر التشهير بطلبة نجع حمادي

تكفل الإعلامي خالد أبوبكر بدفع المصروفات المدرسية لـ٥٦ تلميذًا بمدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا، بعد تعرضهم للتشهير من قبل الإدارة بسبب عدم دفع المصاريف.وأكد «أبوبكر»، خلال تقديم برنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «ON»، تحويل شيك بإجمالي قيمة المصروفات التي تقدر بـ١٦٥ جنيها لكل تلميذ منهم صباح الغد وبشكل فوري.واستنكر نشر مديرة المدرسة لأسماء الطلبة على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن هذه الواقعة تشهير بالطلبة فهم لم يرتكبوا جريمة، وبالتأكيد فإن هناك أسبابًا وراء تأخرهم عن دفع المصاريف، مضيفًا: «هل تتم معايرتهم ويتم فضحهم؟».وواصل: «سمعة الطلاب فوق كل اعتبار.. هذا ليس خطأ عاديًا، وشكل الطلاب إيه قدام زملائهم، هذه الواقعة تؤثر على سمعة أهاليهم، وأقدم اعتذارا لكل الطلاب وأولياء الأمور».يأتي ذلك بعد ساعات من قرار أبوالوفاء عبدالسلام الدردير، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز نجع حمادي شمالي قنا، بإحالة إدارة مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمنيوم، للشئون القانونية للتحقيق في واقعة نشر أسماء طلاب لم يدفعوا المصاريف عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».