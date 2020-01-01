موريتانيا: 37 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الدكتور محمد محمود، مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 37 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقال المسئول الصحي، في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الإثنين، إنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 37 إصابة مؤكدة بالفيروس، بعد إجراء 828 فحصا، ليبلغ إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في الرابع عشر مارس الماضي، 6208 حالات.وأضاف أنه تم تسجيل 133 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 4563 شخصا.وبلغ إجمالي الوفيات 156 حالة، في حين يواصل 1489 مريضا علاجهم في المشافي.