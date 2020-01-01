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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد ارتفاع الإصابات.. وزير مغربي: العودة للحجر مؤلمة لدينا حلول أخرى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:07 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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استبعد وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، مساء اليوم الإثنين، الرجوع إلى تطبيق الحجر الصحي من جديد.

ووصف طالب - في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة بالرباط - إنه قرار "مؤلم" ومن الصعب الرجوع للحجر الصحي، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء لم تلجأ إليه إلا دولة واحدة وهي كازاخستان.

وأضاف وزير الصحة، أن المغرب لم يستنفد كل الحلول حتى يعود إلى تطبيق الحجر الصحي من جديد، مشددا على أنه من الممكن السيطرة على الحالة الوبائية في البلاد إذا تعاون الجميع.

وأكد أن سبب هذا الارتفاع في عدد الإصابات التي شهدتها المملكة خلال الآونة الأخيرة، راجع إلى تراخي المواطنين، في احترام إجراءات الوقاية.

وشدد على أهمية ارتداء الكمامات بالطريقة الصحيحة لتجنب انتشار الفيروس، خاصة في الأماكن المغلقة في حين يمكن الاستغناء عنها في الأماكن المفتوحة، حيث لا يوجد اكتظاظ ولا توجد تجمعات.

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