ارتفاع إصابات كورونا في اليمن لـ1691 حالة

ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، حتى اليوم الإثنين، إلى 1691 حالة، بعد تسجيل 10 حالات إصابة جديدة.وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد (التابعة للحكومة)، في نشرتها اليومية، إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية عشر حالات إصابة جديدة في محافظتي حضرموت والضالع.وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة في ذات المحافطتين، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في مناطق سيطرة الحكومة إلى 1691 منها 483 وفاة، فضلا عن تعافي 833 حالة.