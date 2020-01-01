حبس المتهم بقتل صديقه بسبب 300 جنيه في الإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية، بحبس المتهم بقتل صديقه بمركز ومدينة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية بسبب خلافات مالية بينهما على 300 جنيه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى المقدم محمد فيصل رئيس مباحث التل الكبير، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة داخل أحد المحال التجارية، بين شخصين في منطقة الجزيرة بمركز ومدينة التل الكبير، وطعن أحدهما الآخر.وانتقلت قوة من قسم الشرطة، لمكان الواقعة وبإجراء التحريات أثبتت أن الشابين صديقان وأنهما شركاء في محل لبيع وصيانة الأحذية.وقالت التحريات الأولية، إن الشاب “بلال. م. ص” 29 عاما، طعن شاب آخر يدعى “أحمد البلبيسي” 32 عاما، بسكين مطبخ في رقبته مما أدى إلى وفاته لخلافات مالية على 300 جنيه.وتمكن ضباط البحث الجنائي من القبض على القاتل وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى التل الكبير المركزي.