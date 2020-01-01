هند صبري لجمهورها: «اجعل ابتسامتك تغير العالم»

شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع «إنستجرام»، بصورة جديدة لها.وظهرت الفنانة هند صبري، بإطلالة في غاية الجاذبية، حيث ارتدت فستانا بحمالات واعتمدت مكياجا أبرز جمالها، كما تزينت ببعض المجوهرات البسيطة مما أضفى إلى إطلالتها مزيدًا من النعومة.وعلقت هند صبري، على الصورة: «اجعل ابتسامتك تغير العالم، ولا تجعل العالم يغير ابتسامتك.. ويل سميث».وتشارك هند صبري، فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل «حلاوة الدنيا»، ولم تفصح عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.