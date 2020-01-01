تدشين منصة إلكترونية للتدريب بجامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تدشين منصة إلكترونية للتدريب TMS بجامعة الإسكندرية، وذلك لمواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة فى مجالات التدريب والتنمية البشرية والتعلم عن بعد.وأضاف خلال انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم، أن المنصة تقدم من خلالها العديد من برامج التدريب في مختلف المجالات والعمل على تطوير أداء الموارد البشرية وتعزيز ثقافة التعلم الذكي من خلال برامج ذكية ومبتكرة وسهلة الاستخدام، كما أحيط المجلس علمًا بقرار المجلس الأعلى للجامعات باستمرار عقد لجان القطاع واللجان المنبثقة عنه باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.واستعرض الدكتور عبدالعزيز عمارة المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أنشطة المركز وعدد الدورات التي نفذها المركز وأعداد المتدربين، وتحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات على الرغم من الظروف الحالية، واستعرض المجلس الجهود المتواصلة للكليات أثناء تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد خلال فترة الامتحانات.كما رحب المجلس بتعيين الدكتور آسر سلامة الرئيس التنفيذى والمؤسس لمجموعة شركات ايزي كير كعضو من الخارج بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما تم الإعلان عن قيام وزارة البيئة بدعم الجامعة بعدد 300 شجرة ليتم تشجير مباني المرحلة الأولى من كليات الجامعة الجديد بأبيس.وتابع المجلس ما تم تنفيذه من مراحل إعداد دليل متاحف الجامعة وموعد الانتهاء منه، كما ناقش الخطة التنفيذية للمشاركة في مسابقة مقياس الاستدامة للجامعات الخضراء Green metric لعام ٢٠٢٠ ومشاركة الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية، وناقش المجلس عددا من الموضوعات المهمة مثل مشروع البصمة الكربونية ومبادرة فكرتك والمشاركة في مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الجديدة.وقام نائب رئيس الجامعة بإصدار عدد من التكليفات وفقا لأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وهي:•البعد البيئي ويشمل وضع خطة متكاملة لتحويل الجامعة لجامعة خضراء وبرامج الطاقة الشمسية ولمبات الليد وترشيد المياه وتنظيف الشواطئ وخطة تدوير المخلفات وبرامج الصحة المجتمعية.•البعد المجتمعي ويشمل وضع إطار تطويري للتكنولوجيا النظيفة وتنمية الموارد الذاتية للجامعة.•البعد الاقتصادي: ويشمل القوافل (المجتمعية. الطبية. الأفريقية) وربط الجامعة بالصناعة والزراعة والتدريب التحويل والمبادرات المجتمعية.كما وافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتور عبدالوهاب شلبي الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة بعنوان تتبع جودة صناعة الأرز بعد الحصاد في دول حوض المتوسط، ومشروع البحث المقدم من الدكتورة مني كمال مرعى الأستاذ المتفرغ بكلية طب الأسنان حول استخدام آليات النانو المصنوعة من بورات الزجاج الحيوي لعلاج الجروح المزمنة في مرضى السكري.