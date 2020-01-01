محافظ سوهاج يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه محمد إمبابى، رئيس مركز ومدينة سوهاج.وشملت جولة نائب المحافظ تفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، حيث اطمأن على سير العمل داخل المركز، ووجه بسرعة إنجاز طلبات المواطنين، كما تابع القاضى، إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسداد نسبة الـ25% من قيمة المخالفة، وفقا للمساحة المحددة، والمستمرة حتى 15 أغسطس القادم.ووجه "القاضي" بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتهوية الجيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح، وتحصيل الرسوم، مؤكدا على ضرورة التسهيل على المواطنين والحفاظ على سلامتهم، والعمل على تذليل كافة العقبات.وقال نائب المحافظ، إن جولته التفقدية، اليوم، تأتي في إطار تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن الاهتمام بملف التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الحالية، واسترداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة أنحاء المحافظة.