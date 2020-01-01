غطاس: أردوغان يستخدم ليبيا كقاعدة لإحياء الجماعة الإرهابية

علّق الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وزير الخارجية السعودية، قائلًا إن لقاء اليوم بالغ الأهمية، نظرًا لكون العلاقات المصرية السعودية قوية وتعكس تطابقا كبيرا في وجهات النظر والمواقف في كافة المناحي المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية، خاصة في الملف الليبي.وقال غطاس، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية العربية الحدث، إن لقاء اليوم يكتب أهمية خاصة تنبثق من رغبة القاهرة في أن تجعل المواجهة مع أنقرة مواجهة عربية تركية خاصة مع وجود إرادة تركية لتصدير الحلول وكأنها قوة استعمارية بالمنطقة، ولا يمكن أن تجابه تحركات تركيا وتمددها في عدد من الأقطار العربية كالَيمن وسوريا والعراق وقطر، إضافة لمحاولة تعزيز التواجد الإخواني في تونس وشمال إفريقيا.وشدد على أن هذه التمددات لا يمكن مُجابتها إلا بمواجهة عربية تركية في مواجهة المحاولات العثمانية الجديدة، مضيفًا أن التطابق المصري السعودي لا بدّ أن ينعكس على الداخل الليبي، لافتًا إلى أن مصراتة، وهى رأس الرمح في المواجهات مع الميليشيات، إذا حدثت مواجهة قبيل الدخول لسرت تتضمن أربع قبائل عربية من إجمال ست قبائل كبرى وهذه القبائل لها أصول عربية تنتمي للجزيرة العربية، وبالتالي فإن المعركة في الداخل الليبي لا بدّ أن تكون واضحة المعالم وهي مواجهات عربية تركية ضد هذه المحاولات.