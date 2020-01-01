إزالة 709 تعديات على أملاك الدولة خلال الموجة 16 بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن إجمالي ما تم إزالته حتى اليوم من تعديات على أراضى أملاك الدولة بلغ 709 حالات بإجمالي مساحة 210 آلاف و289 مترا مربعا.وفى السياق ذاته، أوضح محافظ الغربية، أنه تم تحقيق المستهدف بعدد 391 حالة بمساحة 50 ألفا و496 مترا مربعا بزيادة بلغت 318 حالة بمساحة 159 ألفا و793 مترا مربعا منذ بدء أعمال الموجه 16 اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضى 8 يوليو الجارى.أضاف الدكتور طارق رحمي، أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات على أراض زراعية بلغ 822 تعديًا بمساحة 42 فدانا و6 قراريط و8 أسهم، وإزالة 704 مخالفات بناء بمساحة 88 ألفا و499 مترًا، منذ بدء التنفيذ في 16 مارس الماضي حتى اليوم الإثنين.وأكد الدكتور طارق رحمي على استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء على كل أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية.