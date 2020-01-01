ولاية أمريكية تسجل 6891 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن تسجيل 6891 حالة إصابة و29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الإثنين.وأوضحت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن هذه الإحصائيات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا داخل ولاية كاليفورنيا إلى 460 ألفًا و550 شخصًا، و8445 حالة وفاة.يُشار إلى أن ولاية كاليفورنيا تشهد أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الولايات الأمريكية.