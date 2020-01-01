ترامب: لم أقابل مستشار الأمن القومي المصاب بكورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إنه لم يتقابل مؤخرًا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، الذي أُعلن إصابتُه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية، حسبما نقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، اليوم، أنه لا يعلم التوقيت الذي ثبتت فيه إصابة أوبراين لأول مرة بفيروس كورونا.يُشار إلى أن البيت الأبيض أعلن في وقت سابق اليوم، أنه تم تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمستشار الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي، روبرت أوبراين.