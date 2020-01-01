استهداف معسكر التاجي شمال بغداد بصواريخ «كاتيوشا»

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، بسقوط 4 صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد.وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية: "إن 4 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد".وأضاف أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن بين صفوف القوات التي تتواجد هناك".