استهداف معسكر التاجي شمال بغداد بصواريخ «كاتيوشا»
الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:39 م
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، بسقوط 4 صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد.
وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية: "إن 4 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد".
وأضاف أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن بين صفوف القوات التي تتواجد هناك".
وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية: "إن 4 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد".
وأضاف أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن بين صفوف القوات التي تتواجد هناك".