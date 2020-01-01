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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قيادى بمستقبل وطن يشيد بمبادرة «ما يغلاش عليك» الرئاسية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:38 م
سامح الشيمي
سامح الشيمي
أشرف لاشين
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أشاد سامح الشيمي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "ما يغلاش عليك" التي تستهدف تشجيع المنتج المحلي التي انطلقت، أمس، لتنشيط المبيعات وزيادة الحركة التجارية، لافتًا إلى أنها تأتي في وقت مهم جدًا في ظل التداعيات الخاصة بأزمة فيروس كورونا على معظم الأنشطة التجارية.

وأكد الشيمي، في بيان اليوم، أنه لأول مرة في تاريخ مصر تكون هناك مبادرة تستهدف المواطن البسيط والصناعة الوطنية فهي تمنح المواطن خصم 20% عند شراء المنتجات محلية الصنع، إضافة إلى خصم 10% لحاملي بطاقات التموين بواقع 200 جنيه لكل فرد وبحد أقصى 1000 جنيه.

وأضاف مرشح حزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ بالإسكندرية أن المبادرة تؤكد من جديد اهتمام القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة بالغلابة ولتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل فهي مفيدة لكل الأطراف سواء المنتج برفع معدلات إنتاج سلعته أو التاجر بزيادة مبيعاته والمستهلك بدعمه بسلع ذات أسعار مخفضة بجانب الإيجابيات الأخرى منها توفير فرص عمل جديدة من خلال زيادة عملية الإنتاج وهذا جانب مجتمعي مهم.

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