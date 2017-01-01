بولندا تسجل 337 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، مساء اليوم الإثنين، عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43402 حالة، بعد أن رصدت السلطات 337 حالة إصابة إضافية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء البولندية في نسختها باللغة الإنجليزية- أن خمسة أشخاص توفوا بالفيروس خلال المدة ذاتها ليرتفع إجمالي عدد المتوفين بالفيروس التاجي المستجد إلى 1676.وأضافت الوزارة أن 32856 شخصًا تعافوا من الفيروس حتى الآن.ورصدت بولندا أول حالة إصابة بالفيروس في الرابع من شهر مارس الماضي.وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا للإصابة بمرض (كوفيد- 19)، ومن ضمن أعراضه الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.ويُرجح أن يكون الفيروس، الذي يمكن أن يصيب بعض مرضاه بالالتهاب الرئوي الحاد، نشأ في أواخر 2019 في سوق لبيع حيوانات حية في ووهان بالصين ثم انتقل منها إلى أرجاء العالم.