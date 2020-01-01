السياحة والمصايف: مستمرون في غلق الشواطئ أيام عيد الأضحى

قالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه وفقا لقرارات مجلس الوزراء من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين، وفى إطار حملاتنا المستمرة فى متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الحكومة لمنع تفشى الفيروس، فتم التنويه عن الآتى:• التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات.• لم يتم إصدار أى قرارات متعلقة بعودة العمل وفتح قاعات الحفلات ودور المناسبات حتى الآن، فيما يتم استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء الخاص بغلق قاعات الحفلات ودور المناسبات.وناشدت الإدارة، في بيان لها اليوم، أصحاب المنشآت بالالتزام بجميع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وعدم تنظيم أى حفلات أثناء يوم الوقفة وأيام عيد الأضحى المبارك؛ حتى ننجح جميعًا فى المرور من تلك الأزمة والقضاء على الفيروس.وأضاف البيان أنه وفقًا لقرار رئيس الوزراء بمنع أى تجمعات، فإنه سوف يتم غلق أى منشأة تخالف ذلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.كما طالبت المواطنين بالالتزام بجميع التدابير الاحترازية، وضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد، كما ناشدت الإدارة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى منشأة تخالف تلك التعليمات.