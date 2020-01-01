عضو لجنة مفاوضات سد النهضة: هدفنا الوصول لاتفاقية مُلزمة

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة مفاوضات سد النهضة، إن نائب رئيس الاتحاد الإفريقي تحدث في بداية أولى اجتماعات الجولة الثانية لمفاوضات سد النهضة برئاسة الاتحاد الإفريقي، عن أهمية التعاون، وأوصى باستكمال المفاوضات حول اتفاقية ملزمة حول الملء والتشغيل، لافتًا إلى أن الوزير السوداني طلب الكلمة واعترض على تصرف إثيوبيا الأحادي بملء السد دون اتفاق، والذي كان له تأثير سلبي على السودان، وطلب تأجيل المفاوضات لمدة أسبوع لعمل مشاورات داخلية.وأضاف "الظواهري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، أن الجانب المصري أبدى اعتراضه على تصرف إثيوبيا أيضًا، لافتًا إلى أن الاجتماع انتهى بتأجيل المفاوضات لمدة أسبوع.وتابع عضو لجنة مفاوضات سد النهضة، أن المفهوم الإثيوبي أن مصر والسودان يتمتعون بحصتهم كاملة من المياه، وهم لا يحصلون على نفس الحصة، وهذا غير حقيقي، مشيرًا إلى أنهم يتعاملون مع مياه النيل على أنها حقهم، مشددًا على أن الجانب المصري يسعي للوصول لاتفاقية ملزمة بأرقام محددة؛ لتفادي سنوات الجفاف لعدم التأثير على مصر والسودان.ونوه بأن مصر طرحت خطة تعاون وتنمية شاملة، ومن بينها الربط الكهربائي، وإثيوبيا لم تعلق على الطرح المصري بالإيجاب أو الرفض.