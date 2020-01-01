مصدر: حجب نتيجة الطلاب المُحررة ضدهم محاضر غش

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الشئون القانونية بدأت التعامل مع طلاب الشهادة الثانوية المُحررة ضدهم محاضر غش في اللجان.وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كل من تم تحرير محضر غش له ستُحجب نتيجته، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.وكان الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، كشف أنه أعطى تعليمات لكنترولات الشهادة الثانوية بتجميع أوائل كل كنترول، غدا الثلاثاء، وليس تجميع أوائل جمهورية مصر العربية.وأضاف، لـ"الدستور"، أن المصححين سوف يأخذون عطلة إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية بعد العيد، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد الموعد أو اليوم حتى الآن.واستكمل حجازي: أن كل طالب سوف يحصل على حقه دون التعرض لأي ظلم مهما كان، والوزارة تطبق القانون على الجميع.