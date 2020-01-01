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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ البحر الأحمر: القضاء على العشوائيات يسير بشكل تدريجي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:19 م
عمرو حنفي
عمرو حنفي
الشيماء زيدان
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قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن محافظة البحر الأحمر كانت تمتلك عددًا من المنازل العشوائية، لكنها تخلصت منها وتم استبدالها بمنطقة الروضة التي تم البدء في تسكين وحداتها للمواطنين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقضاء على العشوائيات.

وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن ببرنامج «الحقيقة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم، أن اليوم الذي يستلم فيه المواطنون وحداتهم، يتم البدء في القضاء على العشوائيات الخطرة التي كانوا يقطنون بها.

وأوضح أن القضاء على العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر يتم تنفيذه بشكل تدريجي، وذلك بالتعاون مع صندوق القضاء على العشوئيات، مشيدًا بالمرونة التي يتمتع بها الصندوق.

وأشار إلى أن الوحدات بمنطقة الروضة في مدينة الغردقة، تتكون من بيوت مكونة من طابق واحد، وعقارات أخرى على هيئة عمارات تحتوي على 20 وحدة.

وأكمل: "أنا لا أسير بخطوات بطيئة كما يقولون، ولكن خطواتنا مدروسة ونفكر فيها بتريث، لذلك تتم إزالة المناطق العشوائية بعد تسكين المواطن والتأكد من وجود سكن آمن له".

واستطرد: "بدأنا في مشروع تطوير العشوائيات منذ عامين، وغطينا جميع المناطق داهمة الخطورة، واستبدلناها بمناطق آمنة".

وواصل: "لم نسجل حالات كورونا، ونشدد في الأخذ بالإجراءات الاحترازية داخل الفنادق والمنشآت السياحية، وعلى أتم الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك".

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