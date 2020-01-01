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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

قطاع الأعمال: ننفذ أضخم برنامج للتحول الرقمي في الشرق الأوسط

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:39 م
هشام توفيق، وزير
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام،
أسامة الشندويلي
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أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية وجود سوق إلكترونية لخدمة القطاعين العام والخاص، بما يفتح الطريق أمام تخطيط وإدارة موارد الشركات الصغيرة والناشئة تحت مظلة بنية مقننة وممُيكنة، الأمر الذي يؤدي إلى سد فجوة التحول الرقمي لهذه الشركات عن طريق تقديم خدمات رقمية شاملة.

وقال الوزير، إن الطريق نحو بنية رقمية هو استكمال لجهود وزارة قطاع الأعمال العام وتجربتها الرائدة في مجال التحول الرقمي، حيث تنفذ الوزارة من خلال شركاتها القابضة والتابعة أضخم برنامج للتحول الرقمي في الشرق الأوسط يشمل 63 شركة تعمل في 12 قطاعا مختلفًا، ويتضمن أكثر من 20 تعاقدًا مع شركات عالمية ومحلية باستثمارات 50 مليون دولار.

جاء ذلك خلال كلمته في فعالية إطلاق منصة "بنية رقمية" التي تطلقها شركة "بنية كابيتال" العاملة في مجال حلول وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية التكنولوجية، لتمكين الشركات والمؤسسات من جميع القطاعات من مواكبة التحول الرقمي من خلال تقديم حلول تكنولوجية لجميع متطلبات الأعمال.

كما أكد أن الوزارة بدأت في نقل تجربة التحول الرقمي للشركات المتوسطة والصغيرة، من خلال مبادرة "مستقبل رقمي" التي أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وشركتي مايكروسوفت وفايبر مصر سيستمز،حيث تعد المرة الأولى التي ينقل فيها قطاع الأعمال العام خبراته إلى القطاع الخاص، معربًا عن استعداد الوزارة التام للتعاون مع الهيئات والمؤسسات لتحقيق منظومة رقمية شاملة تخدم كافة القطاعات في الدولة.

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