المغرب: 609 إصابات جديدة بكورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و115 حالة شفاء، و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاذ لمرابط، في تصريح صحفي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 20 ألفا و887 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.وأشار إلى أن مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 16 ألفا و553 حالة، بنسبة تعاف تصل إلى 3. 79 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 316 حالة.