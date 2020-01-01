انخفاض معدلات الوفاة بسبب كورونا في بريطانيا منذ 12 مارس

سجلت المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، أقل معدلات للوفاة يوميا بسبب فيروس كورونا منذ 12 مارس الماضي.وكانت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، كشفت اليوم، عن أن 45759 شخصًا توفوا في المستشفيات ومراكز الرعاية بعد أن جرى الإعلان عن إصابتهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى الساعة الخامسة من مساء أمس الأحد.وكشفت الوزارة أن 7 أشخاص من اليوم السابق، والذي يمثل أقل زيادة يومية منذ 12 مارس الماضي، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.وقالت الحكومة البريطانية إنه خلال ال24 ساعة الماضية حتى الساعة 9 من صباح اليوم، جرى الإعلان عن 685 حالة مصابة بفيروس كورونا أو كوفيد- 19 في المملكة المتحدة.وبهذا يشكل إجمالي الحالات التي أعلن إصابتها في المملكة المتحدة بالفيروس 300111 شخصًا.وتعد هذه الأرقام من الحكومة البريطانية مختلفة عما جرى إعلانه من الحكومات المحلية في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.