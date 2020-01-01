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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن والفاتيكان يبحثان زيادة التعاون لتحقيق الاستقرار والسلام

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:31 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
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أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، استمرار العمل على تطوير العلاقات بين الأردن والفاتيكان، وزيادة التعاون بينهما في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الفاتيكان رئيس الأساقفة، بول جالاجر، اليوم الإثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.

واستعرض الوزيران، الجهود المبذولة للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل قرارها لضم أراض فلسطينية، وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي.

وأشار الصفدي، لأهمية موقف الفاتيكان الرافض للضم والمتمسك بحل الدولتين على أساس القانون الدولي سبيلًا لحل الصراع، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة منع تنفيذ الضم وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأضاف الصفدي، أن بلاده مستمرة في جهودها الدائمة التي يقودها العاهل الأردني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لحماية هذه المقدسات والوضع التاريخي والقانوني القائم وحماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس.

من جهته، أشاد وزير خارجية الفاتيكان، بالدور الرئيسي الذي يقوده العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في حماية المقدسات في القدس، وجهوده من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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