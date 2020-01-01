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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تاج الدين: لم نواجه أزمة أسرّة أو أجهزة تنفس خلال تفشي كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:24 م
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
رباب الأهواني
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن مصر لم يحدث بها أي مشكلة في أجهزة التنفس الصناعي خلال تفشي فيروس كورونا، والأسرّة كانت متوفرة على أرض الواقع.

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، مساء الإثنين، أنه في بداية أزمة فيروس كورونا، كان يتم عزل أي مشتبه به في مستشفيات العزل لمدة ١٤ يوما، ومع تزايد حالات الإصابة لجأنا إلى العزل المنزلي وأصبحت مستشفيات العزل خاصة بالحالات التي تحتاج إلى تواجدها بالمستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.

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