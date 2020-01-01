ورش لتعليم النسج على النول بـ«ثقافة القاهرة»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع القاهرة، حيث نفذ بيت ثقافة نادى طيران مصر الجديدة ورشة تعليم على النول، تم فيها التعرف على النول وكيفية استخدامه والخيوط والأشكال المختلفة التي يمكن صناعتها باستخدام النول.وعقد قصر ثقافة حلوان محاضرة عن ثورة 23 يوليو، حاضرها سالم الشهبانى، وهانى السيد، تم من خلالها تعريف الحاضرين بثورة يوليو وأسباب قيامها وما هي الإنجازات التي حققتها الثورة فى جميع المجالات، بجانب اللقاء الأدبى الذى عقده نادى الأدب بقصر ثقافة منشأة ناصر والذى دار حول ثورة يوليو احتفالا بهذه المناسبة.واستمرت المواقع فى تقديم أنشطتها أونلاين على الصفحة الرسمية للفرع، حيث قدم قصر ثقافة عين حلوان ورشة عمل إكسسوارات من الشريط الستان.