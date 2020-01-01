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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

عضو لجنة مفاوضات سد النهضة: إثيوبيا زعمت أن الملء ليس تصرفا أحاديا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:12 م
سد النهضة
سد النهضة
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور علاء الظواهري عضو لجنة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إن مصر تلقت خطابا أمس بعقد اجتماع اليوم الإثنين تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لمناقشة أزمة السد، مشيرا إلى أن مصر ترأست اجتماع اليوم وتم الاتفاق على تأجيل الاجتماعات أسبوعا لحين إجراء مشاورات داخلية.

وأضاف الظواهري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «وزير الخارجية السوداني أكد رفض التصرف الأحادي من الجانب الإثيوبي، كما رفض وزير الري تصرف إثيوبيا الفردي وأيد تأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع وفقا للمطلب السوداني».

وأوضح أن الجانب الإثيوبي لجأ إلى لي الحقائق والادعاء بأن تصرفها ليس أحاديا، والاجتماع لم يتطرق إلى أي جوانب فنية، مشيرا إلى أن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا وافقت على تأجيل الاجتماع لمدة أسبوع بناء على مطلب السودان ومصر.

وتساءل: «هل من المنطقي أن تأتي دعوة الاجتماع مساء أمس لعقد اجتماع اليوم؟»، لافتا إلى أن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا اعتذرت عن توجيه دعوة الاجتماع مساء أمس.

وتابع: «أي حديث عن تكوين إثيوبيا جبهة مائية مع دول حوض النيل غير عقلاني، كونها لا تشترك مائيا مع أحد سوى مصر والسودان»، مشيرا إلى أن إثيوبيا تمارس حربا إعلامية.

وأوضح أن المفاوضات ستستأنف الإثنين المقبل، مع عقد لقاء مع وزيرة خارجية جنوب إفريقيا يوم 10 من أغسطس، مع التوصل إلى اتفاقية يوم 17، لافتا إلى أن مصر طالبت بالحصول على نسخة من تقرير لجنة الخبراء بالاتحاد الأفريقي التي أكدت حقوق مصر مع الحفاظ على حقوق إثيوبيا بالتنمية في حوض النيل.

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