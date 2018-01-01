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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «الأعلى للإعلام» يترأس أول اجتماعات اللجان

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:00 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
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ترأس الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الإثنين، أول اجتماع للجان بعد تشكيلها، إذ رحب أعضاء اللجان المختصة بالتراخيص، وكلفهم بدراسة ملف التراخيص وتقديم دراسة وافية لتنظيم العمل مع وسائل الإعلام المختلفة.

وطلب رئيس المجلس من الأعضاء تسليم كل الأوراق والملفات المتعلقة بالتراخيص لإنهاء التعامل البشري وتنظيمه من خلال الإنترنت، كما استعرض خلال الاجتماع نماذج التراخيص الخاصة بالقنوات والمواقع الإلكترونية.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعلن، أمس، عن قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.

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