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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

حزب الإصلاح والتنمية يبدأ الدعاية لمرشحيه بقائمة «من أجل مصر»

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:59 م
مرشحيه بقائمة «من
مرشحيه بقائمة «من أجل مصر
محمد الشريف
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بدأ حزب الإصلاح والتنمية حملته الانتخابية للدعاية للقائمة الوطنية الموحدة من أجل مصر لدعم مرشحيه في محافظات (المنوفية– الغربية– كفرالشيخ)، وذلك بالتزامن مع بدء فترة الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وإعلان الضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتشمل الدعاية عن طريق صفحات المجتمع المحلى والنقابات المهنية والقيادات الشعبية والشبابية، بالإضافة إلى لقاءات مرشحيه ببعض التجمعات المحدودة بمراعاة كل التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وتأتى اللقاءات للتهنئة بمناسبة الأعياد والتعريف بدور مجلس الشيوخ واختصاصاته، وأيضًا لحث المواطنين على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم تحت شعار (إنزل– شارك– قول رأيك).

كما يقوم الحزب بتسيير بعض المركبات التي تجوب القرى والنجوع باستخدام مكبرات الصوت للدعاية التي يصاحبها الأغانى الوطنية وحث المواطنين على الإيجابية والمشاركة، بالإضافة إلى اللافتات الدعائية والملصقات وتدشين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى للمرشحين وإرسال رسائل (sms- واتس آب) اعتمادًا على الدعاية الإلكترونية التي فرضتها كورونا هذه الآونة.

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