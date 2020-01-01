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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح فرع جديد للبنك الزراعي المصري في القليوبية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:58 م
سامي عبد الصادق،
سامي عبد الصادق، نائب رئيس البنك الزراعي المصري
عبدالناصرمحمد
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افتتح سامي عبد الصادق، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، اليوم الإثنين، فرع البنك المطور في قرية أبو الغيط بمحافظة القليوبية كأول فرع يتم افتتاحه في إطار خطة التطوير للفروع.

وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إن هذا الافتتاح هو بداية جني ثمار خطة البنك الشاملة لتحديث شبكة الفروع القائمة، والتي تتضمن تحديث البنية التحتية والتكنولوجية لفروع ومقار البنك وبناء علامة تجارية مميزة بتوحيد وتطوير الشكل الخارجي للفروع، مشيرًا إلى أن ذلك يتم أيضًا بالتوازي مع تطوير المنتجات المصرفية وأساليب تقديم الخدمات لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء، للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة في التنمية الريفية والزراعية الشاملة وتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

وقال سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة إن البنك يقوم حاليًا بتنفيذ خطة لتطوير أكثر من 670 فرعًا كمرحلة أولى، وتم بالفعل إسناد تطوير 620 فرعًا منها للتنفيذ، بحيث يتم الانتهاء من المرحلة الأولى قبل نهاية العام المالي الحالي في 3062021 لتبدأ بعدها المرحلة الثانية التي تضم باقي فروع البنك، مشيرًا إلى أنه جاري حاليًا استلام عدد من الفروع التي تم الانتهاء من تطويرها وسيتم افتتاحها تباعًا خلال الفترة القادمة.

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