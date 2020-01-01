إصابة 47 شخصًا بكورونا بعد حضور حفل زفاف وعزاء في الإمارات

أعلنت حكومة الإمارات، الإثنين، عن إصابة 5 عائلات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تضم قرابة 47 فردًا من أعمار مختلفة، حضر بعضهم حفل زفاف، وحضر البعض الآخر عزاء.وقال المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، الدكتور عمر الحمادي، إنه تم رصد العديد من حالات الإصابة لأفراد من عائلة واحدة، سواء من مواطنين أو مقيمين، نتيجة عدم الالتزام وإقامة التجمعات والاحتفالات الخاصة، والتي لا تتم فيها مراعاة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والتقيد بالإجراءات الاحترازية.