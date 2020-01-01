«التعليم» توجه كنترولات الثانوية بحصر أسماء الأوائل

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه أعطى تعليمات لكُنترولات الشهادة الثانوية بتجميع أوائل كل كنترول غدًا الثلاثاء، وليس تجميع أوائل الجمهورية.وأضاف حجازي، لـ«الدستور»، أن المصححّين سيأخذون عطلة عيد الأضحى، على أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية عقب إجازة العيد، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد الموعد بعد.وواصل رئيس عام امتحانات الثانوية العام، أن كل طالب سيحصل على حقّه دون التعرض لأي ظلم مهما كان، مشددًا على أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.