«صحة الإمارات» تدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية خلال عيد الأضحى



جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات اليوم، في إمارة أبوظبي، حيث طالب العويس، أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الوقائية كي نتغلب على الظروف الراهنة ونكمل مسيرة الناجحة، لافتًا إلى أن الالتزام بمجموعة بسيطة من القواعد والإجراءات الاحترازية له أثر إيجابي كبير.



وأعلن الحمادي، أن الإمارات ما زالت في صدارة دول العالم في أعداد الفحوص الطبية بالنسبة لعدد السكان، وقد بلغ عدد الفحوص اليومية الجديدة 47،299 فحصا، كشفت عن تسجيل 264 إصابة جديدة، تتلقى جميعها الرعاية اللازمة في مؤسسات الرعاية الصحية، وبذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 59،177 حالة. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات اليوم، في إمارة أبوظبي، حيث طالب العويس، أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الوقائية كي نتغلب على الظروف الراهنة ونكمل مسيرة الناجحة، لافتًا إلى أن الالتزام بمجموعة بسيطة من القواعد والإجراءات الاحترازية له أثر إيجابي كبير.وأعلن الحمادي، أن الإمارات ما زالت في صدارة دول العالم في أعداد الفحوص الطبية بالنسبة لعدد السكان، وقد بلغ عدد الفحوص اليومية الجديدة 47،299 فحصا، كشفت عن تسجيل 264 إصابة جديدة، تتلقى جميعها الرعاية اللازمة في مؤسسات الرعاية الصحية، وبذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 59،177 حالة.



وأعلن الحمادي، عن تسجيل 328 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء في الدولة إلى 52،510 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 345 حالة، لافتًا إلى أن عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج يبلغ 6،322 حالة.

أثنى وزير الصحة ووقاية المجتمع الإمارتي، عبدالرحمن بن محمد العويس، على الدور المهم والتضحيات الكبيرة التي يبذلها أبطال خط الدفاع الأول من الكوادر الطبية وفرق العمل المختلفة في الميدان، بهدف حماية المجتمع والحفاظ على صحة أفراده، مؤكدًا أن هذه الجهود المتواصلة أسهمت بشكل مباشر في رفع نسب الشفاء والتعافي في الدولة.