«دويتشه بنك» يعلن اعتزامه تقليص أنشطته التجارية المضرة بالمناخ

أعلن مصرف (دويتشه بنك) الألماني اعتزامه تقليص أنشطته التجارية المضرة بالمناخ.وأوضح أكبر مصرف تجاري في ألمانيا، اليوم الإثنين: اعتزامه إنهاء مشاركته في مجال استخراج الفحم على مستوى العالم بحلول 2025 على أقصى تقدير، سواء على صعيد التمويل أو على صعيد تحويلات أسواق رأس المال.من جانبه، قال كريستيان زيفينج، رئيس البنك: إن (دويتشه بنك) وضع لنفسه من خلال التوجيه الجديد الخاص بالوقود الإحفوري إطارا ضيقا للأنشطة الجارية في مجالات الفحم والنفط والغاز " وبهذا نقدم إسهامنا في حماية المناخ وندعم هدف الاتحاد الأوروبي الرامي إلى الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050".ويعتزم البنك بهذا، التوقف عن تمويل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتدقيق في الأنشطة التجارية مع الشركات الطاقة التي تعتمد على الفحم في أكثر من 50% من طاقتها الإنتاجية المتاحة أو طاقتها الفعلية من الطاقة.واستبعد (دويتشه بنك) على سبيل المثال تمويل المشروعات الجديدة لاستخراج النفط والغاز في القطب الشمالي ووقف تمويل التكسير الهيدروليكي في الدول التي تعاني ندرة شديدة في المياه.