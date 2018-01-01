تفاصيل اجتماع «الوطنية للصحافة» لتشكيل لجانها النوعية

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا، اليوم الإثنين، برئاسة عبدالصادق الشوربجي وبحضور أعضائها لتشكيل اللجان النوعية بالهيئة طبقًا للقانون 179 لسنة 2018 الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ولائحته التنفيذية.وصرح الشوربجي بأن تشكيل اللجان يأتي في إطار تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة للهيئة طبقًا للقانون، مشيرًا إلى أن كل لجنة سوف تقوم بتقديم خطة عملها لتتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل للهيئة ضمانًا لتحقيق الدور الفعال والمنشود لهذه اللجان، مؤكدًا أن اللجان سوف تضم عددًا من الشخصيات من ذوي الخبرة في المجالات المختلفة سواء من داخل المؤسسات الصحفية القومية أو خارجها.وشهد الاجتماع تشكيل 9 لجان جاءت على النحو التالي: