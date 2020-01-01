السعودية تشكر أمريكا لإرسالها قوات وأنظمة دفاعية للمملكة

أعرب الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الاثنين، عن تقديرهم لجهود الولايات المتحدة الأمريكية بعد إرسالها لقوات ومنظومات دفاعية للمملكة.وقال نائب وزير الدفاع السعودي في بيان عبر حسابه على موقع تويتر، إنه التقى اليوم برئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول مارك ميلي، وأكدا خلال اللقاء على رؤية البلدين المشتركة في حفظ استقرار المنطقة وشراكتهما الاستراتيجية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين، وفق الإطار الشامل للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.وأضاف: "نقلت له شكر قيادة المملكة على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ أمن المنطقة من خلال إرسالهم لقوات ومنظومات دفاعية للمملكة".وكانت الولايات المتحدة أرسلت قوات ومنظومات دفاعية متطورة إلى المملكة في إطار التعاون العسكري بين البلدين.