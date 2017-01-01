غدًا.. الحكم فى معارضة شقيقة أحمد فلوكس على حبسها سنتين

تصدر محكمة جنح الدقي، غدا الثلاثاء، حكمها في المعارضة المقدمة من شقيقة الفنان أحمد فلوكس، على الحكم الصادر حقها بالحبس غيابيا سنتين بتهمة سرقة صفحة شقيقها على «فيسبوك»يذكر أن الطرفين الجلسة الماضية قد أقرا أمام هيئة المحكمة بالتصالح.كانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام البدوي، وأمانة سر شعبان سعيد، قد أصدرت حكمها غيابيا بالحبس سنتين لشقيقة الفنان أحمد فلوكس، بتهمة سرقة صفحته على «فيسبوك»، كما قضت المحكمة بكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه، في اتهامها بسرقة «الأكونت» الخاص به وارتكاب جريمة الإزعاج العام.كان الفنان أحمد فلوكس قد تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، حمل الرقم 8521 لسنة 2019، يفيد بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتغيير الباسوورد الخاص به والصورة الشخصية له على الحساب ولم يتهم أحدا.وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمفاجأة بأن المتهمة هي شقيقته «يسر فاروق» التي ارتكبت واقعة سرقة الحساب الخاصة به على "فيسبوك".كان فلوكس قد أعلن عقب انفراد "الدستور" بنشر خبر حبس شقيقته أن هناك شخصا يعمل بالشركة التى تمتلكها شقيقته، وهو الذى قام بسرقة حساب "فيس بوك" من خلال جهاز الشركة، وأن الجهاز والـ"I p"مسجل باسم شقيقته، بالإضافة إلى شبكة الإنترنت التى تمت سرقة الحساب من خلالها، لذلك صدر الحكم بحق شقيقته، نظرا لامتلاكها جهاز الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، بالرغم أنه ليست لها علاقة بالواقعة، التى علمت بها بعد صدور الحكم، فى الوقت الذى فوجئ به فلوكس أيضا.