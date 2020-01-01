تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق مبادرة «دواؤك عندنا»

تستكمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مساهماتها في تخفيف الأعباء عن المواطنين من العمالة غير المنتظمة؛ وتطلق مبادرة «دواؤك عندنا» بالتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية.وتسعى المبادرة في إطار هذا التعاون إلى إتاحة الأدوية والمستلزمات المستوردة والمحلية المصرح بها والمتوفرة لدى الشركة بأسعار مخفضة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية التي يوجد بها فروع للشركة المصرية لتجارة الأدوية، وهي محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والإسكندرية ومطروح والغربية وكفر الشيخ وقنا وأسيوط والدقهلية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد.من خلال المبادرة يمكن للمواطنين من العمالة غير المنتظمة وأسرهم الحصول على الأدوية من خلال التعاون المشترك بين التنسيقية والشركة المصرية لتجارة الأدوية في المحافظات المذكورة بتقديم المستندات التالية:- صورة بطاقة الرقم القومي موضح بها المهنة.- روشتة دواء حديثة التاريخ معتمدة من طبيب أو مستشفى.- في حالة أي من الزوج أو الأبناء يرفق صورة بطاقة الرقم القومي لهم أو شهادة الميلاد لمن دون السن مع بطاقة الوالد.ترسل هذه المستندات مجمعة عبر الواتساب على أي من الأرقام التالية:0111266166001008754365وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استمرار دورها في خدمة المجتمع المصري، وسعيها الدائم إلى مد جسور التعاون وتضافر الجهود من أجل تحسين حياة المواطن المصري.