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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مع انخفاض إصابات كورونا.. «الغربية» تقترب من إغلاق مستشفيات العزل

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:34 م
إغلاق مستشفيات العزل
إغلاق مستشفيات العزل
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن مصدر مُطلع داخل مديرية الصحة بالغربية، أن عدد المصابين بالمحافظة والذين خضعوا للعزل داخل المستشفيات المختلفة بلغ 7317 حالة، منهم 94 من محافظات أخرى، وأن الأسبوع الأخير بلغت فيه الحالات المتعافية داخل المحافظة 159 إصابة كان قد تم حجزهم لتلقي العلاج بمستشفيات العزل، بينما هناك حالات تم عزلها منزليًا ويتابعها فرق الطب الوقائي المختلفة بالمراكز، مشيرا إلى أن المستشفيات في طريقة للعودة لعملها الطبيعي.

وأضاف المصدر أن إجمالى الحالات التي تعافت وخرجت من المستشفى حتى اليوم الإثنين، بلغ 3530 حالة تعاف، بينما بلغت عدد الوفيات 388 من منذ 23 من مايو الماضي وحتى اليوم، بنسبة تعافي تخطت الـ60%،؜ بعد خضوعهم للعلاج المقرر من قبل وزارة الصحة، واهتمام ورعاية من قبل الأطقم الطبية بالمستشفيات والتى لا تتوانى عن خدمة المرضى خلال فترة العلاج، مضيفًا أن نسبة التعافي بالغربية أحد أفضل النسب على مستوى الجمهورية.

وأكمل المصدر أن الحالات تم تصنيفها كالتالي: حالات شديدة 2260، متوسطة 5057، بسيطة 4801، مؤكدة 5980، ليبلغ إجمالى المشتبه بهم إليى 14717، وعدد حالات الشفاء بلغ 3530.

واختتم المصدر حديثه، مؤكدًا أن مديرية الصحة بقيادة الدكتور عبدالناصر حميدة، في طريقها لإعادة المستشفيات للعمل العادي، بعد إغلاق مدينتي جامعة طنطا، وانخفاض عدد المحجوزين بمستشفيات العزل بالمراكز الثمان، وأن الدكتور هشام شيحة، مدير عام المستشفيات، شغله الشاغل الآن الإعداد لعودة المستشفيات لعملها الطبيعي، خاصة بعد الاقتراب من تسجيل صفر إصابة لليوم الثالث على التوالي.

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