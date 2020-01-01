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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بعد أقل من شهر.. زين كرزون تنفصل عن خطيبها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:55 م
زين كرزون
زين كرزون
سناء إسماعيل
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أعلنت الناشطة الأردنية زين كرزون شقيقة الفنانة ديانا كرزون، انفصالها عن خطيبها عبدالله كنعان، بعد مرور أقل من شهر على خطبتهما.

ونشرت «زين» على إنستجرام بيانا قالت فيه: «بالدنيا لازم نكون أقوياء لحتى نقدر نواجه كل شي بصير معنا بحياتنا، إذا من أول عثرة بدنا نوقع ونضل واقعين على الأرض ما رح نقدر نكمل في هالحياة.. كل ما بنوقع بنرجع بنوقف على رجلينا.. وخلي كل وقعة مصدر قوة الكم».

وأضافت: «دائمًا ما تزعلوا على شي، وقولوا ربنا رح يعوضني الأحسن».

وتمنت زين كرزون لكل شخص يمر بمرحلة ضيق، أن يفرج الله عنه همومه، وعلقت: «الله لا يضر حدا يارب.. هيك أنا أهلي علموني إنه دائمًا أدعي الخير للناس حتى لو كانوا بدهم يضروني»، ونصحت متابعيها باتباع هذه النصيحة حتى يجدون الخير في الحياة بحسب رأيها.

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