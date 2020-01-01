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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:53 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، وفد الكنيسة الإنجيليلة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك برئاسة القس جرجس أيوب، وصموئيل داود وإيهاب حلمى، وذلك بديوان عام المحافظة.

وقدم وفد الكنيسة أسمى وأرق التهانى لمحافظ بورسعيد بمناسبة حلول عيد الأضحى، متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، وتستمر عجلة التقدم والتنمية لبلادنا الحبيبة.

ومن جانبه، عبر محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مؤكدا دور الكنيسة فى دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية، لافتا إلى أن الأعياد الدينية والوطنية تبرز عمق الأخوة بين المسلمين والمسيحيين وأن الوطن يتطلب مزيدا من الوحدة لتخطى كافة التحديات وإنجاز التنمية المنشودة.
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

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