تعافي وخروج 821 مصابا بفيروس كورونا من مستشفى الحميات بقنا

أعلن كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا، عن تعافي وخروج ٨٢١ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الحميات بمدينة قنا منذ تحويل المستشفى إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس، جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل.بدأ سكرتير عام المحافظة جولته بتفقد المطبخ، مشيرا إلى أنه تم التأكد من التزام جميع العاملين به بإرتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة، كما تم التأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات.وأكد أن أصناف الأدوية الواردة في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد متوفرة فى الصيدلية بكميات جيدة، كما تابع شلبى مخزون المستلزمات الوقائية بمخزن المستشفى والتى أكد أنها تكفى احتياجات الأطقم الطبية وفريق التمريض خلال الأيام المقبلة.