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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«صناعة الدواء»: نغطي 92% من احتياجاتنا والمادة الخام التحدي الأكبر

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:51 م
الادوية
الادوية
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن صناعة الدواء المحلية تغطي 92% من العبوات المتداولة داخل مصر، مؤكدًا أنها مصنعة على أرض مصر بأيادٍ مصرية في مصانع مصرية أو فروع لمصانع أجنبية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد": "مصر تمتلك 154 مصنعًا لإنتاج الأدوية المتنوعة، لكن نستورد المادة الخام".

وأشار إلى أن التحدي الأكبر لصناعة الدواء في مصر تتمثل في المادة الخام، ومن المقرر عقد اجتماع بين رئيس الوزراء وصناع الدواء لتحديد استراتيجية لتطوير صناعة الدواء.

وأردف: "بدأنا نعيش العصر الذهبي لصناعة الدواء، كنا في السابق نطالب بإنشاء هيئة الدواء المصرية، واليوم أصبحت موجودة".

وأكد أن الخطوة التالية هو تصدير الأدوية للخارج، لكن نحتاج إلى قاعدة صناعة دواء لمنافسة الصناعات الدوائية بالخارج، وخاصة في الصين والهند، فضلًا عن ضرورة حصول الشركات على الشهادات الدولية كشهادة الاتحاد الأوروبي.

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