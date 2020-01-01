«التموين»: البورصة السلعية توفر المنتج بسعر أقل وجودة أفضل

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مشروع تأسيس شركة إدارة البورصة السلعية التي سوف تنطلق قريبًا، يشترك فيها الكثير من المساهمين من بنوك استثمار وبنوك تجارية وبعض أجهزة الوزارة، بجانب البورصة المصرية.وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن البورصة السلعية سوف تكون بورصة حاضرة مثلها مثل بورصات كثيرة في العالم.وأوضح، أن البورصة السلعية ستسهل وتختزل حلقات التداول ما بين المنتج والمتسهلك، بحيث يكون هناك تجارة بينية بين المنتج والمستهلك بكونه كيان اقتصادي.وأشار إلى أن الوزارة بصدد إجراءات التأسيس لمشروع البورصة السلعية، مصرحًا بأن أول عملية سوف تتم على منصة البورصة ستكون في نهاية بداية العام القادم، بوجود تصنيف للسلع المتداولة على البورصة، بحيث يحصل المستهلك على منتج بسعر أقل وجودة أفضل.